Power Co ist eine Volkswagen-Ausgliederung zur Produktion von Batterien. Noch gebe es keine Zulieferindustrie für Kathoden und Batteriematerialien in diesem Umfang. Das angekündigte Gemeinschaftsunternehmen könnte das ändern. Zunächst sollen die Kathoden und Vormaterialien an die Power Co Batterieproduktion in Salzgitter geliefert werden.Power Co, das Batterieunternehmen von Volkswagen und Umicore gründen ein Joint Venture für die Produktion von Kathoden- und Batteriematerialien. Dafür wollen beiden Unternehmen drei Milliarden Euro aufwenden. Das teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...