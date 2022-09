In Deutschland könnten drei von vier Wohngebäuden eine Wärmepumpe sinnvoll zur Heizung einsetzen. Das ist das Ergebnis einer Analyse, über die die Stadtwerke München im Rahmen einer Wärmepumpen-Ampel berichten. Die Stadtwerke München (SWM) unterstützen eine Wärmepumpen-Ampel für Wohngebäude in Deutschland. Wie die SWM mitteilten, sind 75 % der Wohngebäude in Deutschland nach einer Studie geeignet für den Einbau einer Wärmepumpe. Dies ist das Kernergebnis eines von der FfE München untersuchten Projektes. ...

