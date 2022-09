Die Hauspreise in den USA sind im Juli gesunken - Der US Dollar Index bleibt im negativen Bereich unter 114,00 - Die von der US-Bundesbehörde für Wohnungsbaufinanzierung veröffentlichten monatlichen Daten zeigten am Dienstag, dass der Hauspreisindex im Juli um 0,7% gesunken ist. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 0,1 % im Juni und lag damit ...

