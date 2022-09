Während der Markt am Dienstag im Zuge einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf zulegte, blieb die Stimmung unter den Anlegern an einem Tiefpunkt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben am Dienstag Schein und Wirklichkeit auseinander geklafft. Während der Markt im Zuge einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf zulegte, blieb die Stimmung unter den Anlegern an einem Tiefpunkt. Die Erholung werteten Börsianer nämlich nicht als Signal einer Wende. Grund war, dass die Notenbanker derzeit mit ihren Leitzinserhöhungen die Sorge vor einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...