Der Umschwung von gelagertem Weiß- und Rotkohl auf deutsche Frischware ist aktuell in vollem Gange. Doch für den Verbraucher machen sich die zögerliche Marktversorgung sowie die festen Preise bemerkbar, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Bereits in der 35. Woche wurde die erste Werbung für Weiß- und Rotkohl geschaltet,...

Den vollständigen Artikel lesen ...