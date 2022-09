Am Sonntag, dem 25. September 2022, wütete ein Feuer in dem 8.000 m² großen Lager des Unternehmens in dem internationalen Pariser Großhandelsmarkt Rungis. Halles Mandar ist erleichtert, dass keine Verletzten zu beklagen sind. Die Mitarbeiter der Mandar Group sind geschockt, weil es das Herz der historischen Aktivitäten des Unternehmens ist, das in Rauch aufging, gab das...

