Beim Chongqing International Airport handelt es sich um den neuntgrössten Flughafen Chinas. Im Jahr 2019 fertigte er knapp 45 Millionen Passagiere ab.Basel - Dufry hat den Zuschlag für eine Konzession am Chongqing International Airport in China erhalten. Ein entsprechender Fünfjahresvertrag wird es dem Reisedetailhändler ermöglichen, in dem Flughafen fünf Duty-Free-Boutiquen zu betreiben. Finanzielle Angaben wurden in der Meldung vom Mittwoch nicht gemacht Den Angaben zufolge handelt es sich beim Chongqing International Airport um den...

