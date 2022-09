Per 30. Juni 2022 beläuft sich die Anlagerendite auf 5.06% und die Mietzinseinnahmen nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 7.5% kräftig zu.Zürich - Der Procimmo Real Estate SICAV schliesst sein Geschäftsjahr per 30. Juni 2022 mit einem soliden Ergebnis ab. Der Nettoertrag steigt auf CHF 32.3 Mio. an (30.6.2021: CHF 29.4 Mio.). Per 30. Juni 2022 beläuft sich die Anlagerendite auf 5.06% und die Mietzinseinnahmen nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 7.5% kräftig zu. Das Gesamtfondsvermögen erhöht sich auf CHF 1'211 Mio.

Den vollständigen Artikel lesen ...