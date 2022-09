Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,54 Prozent auf 10'1181,58 Punkte. Doch die Stimmung ist getrübt und die Mehrheit der Titel gibt nach.Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch getrübt, und die Mehrheit der Titel gibt nach. Grosse Ausnahme sind die schwergewichtigen Roche, welche nach einer positiven Studie eines Konkurrenten in die Höhe schnellen. Dies führt beim SMI zu einem klaren Plus. Gleichwohl habe die Stimmung am Markt nach dem leichten Plus vom Vortag, welches auf fünf Handelstage mit zum Teil...

