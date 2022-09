Zusammen mit Partnern realisiert Goldbeck Solar das nach eigener Auskunft mit 204 MW derzeit größte PV-Kraftwerk in Mittel- und Osteuropa. Es könnte auf bis zu 350 MW ausgebaut werden. Die Goldbeck Solar ist an der Einweihung des größten Solarkraftwerks in Mittel- und Osteuropa beteiligt. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es dabei um den Solarpark Zwartowo in Polen. Er verfügt ferner über eine Kapazität von 204 Megawatt Spitzenleistung (MWp).Die Investoren der SPV Stigma Sp z.o.o., Joachim Goldbeck, ...

