Zu den Details der Vereinbarung haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Minderheitsbeteiligung von Saint-Gobain eröffnet Megasol einen neuen Kundenkreis und der französische Industriekonzern erweitert sein Portfolio an gebäudeintegrierten Photovoltaik-Lösungen.Saint-Gobain und Megasol haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. In diesem Zuge werde Vereinbarung erwerbe der französische Industriekonzern eine Minderheitsbeteiligung an dem Schweizer Modulhersteller. Genau gesagt an dem Geschäftsbereich, der am Standort Detingen gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)-Module ...

Den vollständigen Artikel lesen ...