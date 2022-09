Auf der Lulo-Mine in Angola hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern die Kimberlit-Sammelprobenanlage fertiggestellt und inzwischen vollständig in Betrieb genommen. In einem Rhythmus von sechs Wochen sollen jeweils zwei Kimberlitproben bearbeitet und auf ihren Diamantengehalt hin untersucht werden.Die freistehende Anlage wird es den Partnern ermöglichen, die Kimberlit-Probenentnahme und ihre Verarbeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...