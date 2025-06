In Berlin ist auf einem Kundenparkplatz eine kombinierte Anlage für Ladestrom für Kundenfahrzeuge, sowie Strom und Wärme für die Großwärmepumpe eines Möbelhauses in Betrieb gegangen. In den Sommermonaten soll die Anlage die Bohrlöcher der Sondenbohrungen der Wärmepumpe regenerieren. Seit Mai läuft auf einem Ikea-Parkplatz in Berlin eine Photovoltaik-Thermie-Anlage, die ein Erdwärmesondenfeld regeneriert. Mit 640 PVT-Kollektoren und weiteren 324 Photovoltaik-Modulen auf einem Carport bringt es das System auf eine elektrische Leistung von 432 Kilowatt. Es versorgt eine Großwärmepumpe im benachbarten ...

