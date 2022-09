Berlin - Der TÜV geht davon aus, dass sich die Reparatur der beschädigten Gaspipelines in die Länge ziehen könnte. "Die eigentliche Reparatur wird wahrscheinlich zügig gehen", sagte Hermann Dinkler, Rohrleitungs- und Brandschutzexperte beim TÜV, am Mittwoch RTL/ntv.



Dinkler fügte aber hinzu: "Die Organisation, insbesondere von den Schiffen und dem U-Boot, wird noch eine große Zeit in Anspruch nehmen - ein bis zwei Monate vielleicht." Der TÜV-Experte geht davon aus, dass man keine Taucher für die Reparatur einsetzen kann: "Das muss mit einem ferngesteuerten U-Boot gemacht werden, denn Taucher können in diesen Tiefen nicht mehr arbeiten."

