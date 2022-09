Der SMI schliesst schliesslich 0,93 Prozent höher bei 10'220,76 Punkten und damit auf seinem Tageshoch.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den zweiten Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Am Vormittag hatten noch Aussagen von US-Notenbankvertretern massiv auf den Börsen gelastet, die weitere Zinserhöhungen als notwendig bezeichneten. Am Nachmittag hellte sich die Stimmung allerdings deutlich auf. Grund war eine Erholung der Anleihenmärkte nach Interventionen der britischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...