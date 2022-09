Trotz der Erholung zur Wochenmitte steht der Euro an den Finanzmärkten weiterhin unter hohem Druck.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar seine Vortagsgewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9664 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend. Das Euro/Franken-Paar ist derweil wieder unter die 0,95er Marke gerutscht und geht aktuell zu 0,9485 um. Am Vortag hatte das Paar eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt.

