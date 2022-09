Frankfurt/Main - Der DAX ist am Donnerstag erneut mit deutlichen Abschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr standen rund 11.995 Punkte auf der Tafel im Frankfurter Börsensaal, 1,5 Prozent weniger als bei Vortagesschluss.



Dabei waren bis auf die Flugzeugbauer Airbus und MTU alle Werte im Minus. Auch die Porsche-Holding und Volkswagen konnten sich dem Abwärtssog nicht entgegenstemmen, obwohl die Porsche-Tochter eine erfolgreiche Erstnotierung hingelegt hatte. Gemessen an der Marktkapitalisierung von rund 78 Milliarden Euro handelte es sich nach Angaben des Unternehmens um den größten in Europa jemals durchgeführten Börsengang. Auf Tradegate wurden die Papiere um 9:15 Uhr für 84,00 Euro verkauft, pendelten sich dann aber schnell rund zehn Cent über dem Ausgabepreis ein, der bei 82,50 Euro je Vorzugsaktie gelegen hatte.



Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 26.422 Punkten geschlossen (+1,0 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 0,9658 US-Dollar (-0,80 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0354 Euro zu haben.

