FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.09.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 30 (37) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS XLMEDIA PRICE TARGET TO 50 (76) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLE PRICE TARGET TO 241 (231) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 65 (115) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9500 (10100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 190 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1111 (1146) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12300 (11800) PENCE - 'OUTPERFORM' - ODDO BHF RAISES GSK TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1700 (1540) PENCE - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 35 (65) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS THG HOLDING TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 50 (215) PENCE - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 13300 (13000) PENCE - 'BUY'



