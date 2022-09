Vattenfall hat sein Eintrittsrecht für den Offshore-Windpark N-7.2 ausgeübt. Das Unternehmen will 85 Kilometer nördlich von Borkum knapp 1 Gigawatt Windstromleistung installieren. In der Ausschreibung für Offshore-Windenergie zum Gebotstermin 1. September 2022 hatte die RWE Renewables Offshore HoldCo Four GmbH den Zuschlag erhalten. Gegenstand der Ausschreibung war die in der deutschen Nordsee gelegene Fläche mit der Bezeichnung N-7.2 mit einem Ausschreibungsvolumen von insgesamt 980 MW. Der Zuschlagswert ...

