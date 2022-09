Den Verbrauch und die Erzeugung durch externe Signale anzupassen, würde sich positiv auf die Stromerzeugungskosten, die Einsparung an Treibhausgasemissionen und die Einspeisung von erneuerbaren Energien auswirken. Bis 2030 gehen die Studienautoren von Einsparungen von bis zu 71 Milliarden Euro für die Verbraucher in der EU aus, wenn die Potenziale vollständig genutzt werden. In Deutschland sollen mit der EnSiG-Novelle zumindest die Voraussetzungen für eine industrielle Lastverschiebung geschaffen werden.Wenn alle Potenziale der Flexibilität auf der Nachfrageseite (Demand Side Flexiblity) hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...