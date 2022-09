"Ian" war am Mittwoch als einer der stärksten Hurrikans in der Geschichte Floridas auf Land getroffen und hatte heftige Winde, Starkregen, Sturmfluten und Überschwemmungen verursacht.Tallahassee / Washington - Der Hurrikan «Ian» hat im US-Bundesstaat Florida enorme Schäden angerichtet. «Die Auswirkungen dieses Sturms sind historisch», sagte Floridas Gouverneur, Ron DeSantis, am Donnerstag. «Und die Schäden, die entstanden sind, sind historisch.» Dies basiere nur auf den ersten Einschätzungen, das ganze Ausmass werde erst in den kommenden Tagen abzusehen sein.

