München - Nach einem Skandal rund um die Investmentgesellschaft Allianz Global Investors will die Allianz ihre Compliance-Struktur neu regeln. "Wir haben uns dazu entschieden, unsere Organisationsstruktur zu vereinfachen und neu auszurichten", sagte Allianz-Chef Oliver Bäte dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe).



"In diesem Zuge bündeln wir unsere sogenannten Safeguarding-Funktionen - die Bereiche Risk, Recht und Compliance - neben unseren Finanzteams bei unserem Chief Financial Officer." So wolle man "die relevanten Fähigkeiten" konzentrieren und damit die Wirkung dieser Funktionen weiter verstärken, sagte Bäte.

ALLIANZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de