Diejenigen, die unseren letzten Trade mit Hannover Rück ISIN: DE0008402215 vom 07. September umgesetzt hatten, konnten den Trade mit einem Zertifikatgewinn von bis zu 50 Prozent abschließen. Das gelang jedoch nur, wenn man an sich an unser Kursziel gehalten hat. In unserer Stellungnahme hatten wir am 11. September geschrieben: "Die Aktie zeigt einen schönen Aufwärtstrend, das Chartbild ist bullish. Wir würden aber spätestens bei 165,00 Euro Kasse ...

