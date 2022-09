FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 144 (175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 170 (224) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AB DYNAMICS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1530 (1850) PENCE - BERENBERG RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 900 PENCE - BRYAN GARNIER CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 350 (600) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS PRICE TARGET CERES POWER TO 1300 (2000) PENCE - 'CONVICTION BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 590 (595) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LSE PRICE TARGET TO 7700 (8000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 144 (222) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1051 (1086) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 590 (860) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 40 (70) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 255 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2025 (2250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 833 (1015) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1900 (1880) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 12500 (13200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 260 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 97 (100) PENCE - 'SELL'



