Die Arbeitslosenquote in Deutschland blieb im September konstant bei 5,5% - Der EUR/USD wird nach den Daten im positiven Bereich über 0,9800 gehandelt - Die von Destatis veröffentlichten Daten zeigten am Freitag, dass die Arbeitslosenquote in Deutschland im September wie erwartet unverändert bei 5,5% blieb. Weitere Einzelheiten des Berichts zeigten, ...

