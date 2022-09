"Der langfristige "grüne" Wandel ist in vollem Gange. Doch besteht ein Greenwashing-Risiko. Gefragt sind Portfolios, die Risiko, Rendite und Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen."Der langfristige "grüne" Wandel ist in vollem Gange. Doch besteht ein Greenwashing-Risiko. Gefragt sind Portfolios, die Risiko, Rendite und Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen. von Jon Duncan, Chief Impact Officer, REYL Die laufende Berichterstattung über Greenwashing hat zu einer grossen Skepsis im Hinblick auf nachhaltiges Investieren oder Impact Investing geführt. In seinem Juni-Special...

Den vollständigen Artikel lesen ...