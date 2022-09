Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9763 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9763 US-Dollar. Am Vormittag hatte sie noch über der Marke von 0,98 Dollar notiert. An den beiden Vortagen hatte sich der Euro noch von vorherigen Verlusten erholt. Auch zum Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung mittlerweile etwas schwächer. Das Währungspaar steht bei 0,9565.

