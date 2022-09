Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten setzte seinen Abwärtstrend fort und schrumpfte am Donnerstag um rund 3,2.000 Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Gleichzeitig sank das Volumen um rund 90,3K Kontrakte und glich damit den Anstieg vom Vortag aus. Gold: Aufwärtstrend scheint bei $1.688 gedeckelt Der leichte Preisanstieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...