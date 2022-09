Der SMI schliesst um 1,39% im Plus bei 10'267,55 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 1,2%, während für das gesamte dritte Quartal noch ein Rückgang um 4,4% resultierte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit Kursgewinnen eine volatile Woche versöhnlich ausklingen lassen. Auch auf die Gesamtwoche legte der Leitindex SMI zu und dämmte die Verluste für das dritte Quartal zumindest ein. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder Rezessions- Inflations- und Zinssorgen für Kursrückgänge gesorgt hatten.

