Singapur - Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet beim Formel-1-Rennen am Sonntag in Singapur aus der Pole. Beim Qualifying am Samstag platzierte er sich vor Perez, Hamilton und Sainz.



Alonso kam auf P5. Verstappen wurde nur Achter, nachdem er seine letzte Runde abbrechen musste. Russell schied bereits auf P11 aus, ihm folgten Stroll, Schumacher, Vettel und Zhou.

