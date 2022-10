Berlin - Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, erreicht die Partei mit 15 Prozent ihren höchsten Wert seit Februar 2020.



Dies ist ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur Vorwoche. Auch die Linkspartei gewinnt einen Punkt auf 6 Prozent. Erstmals seit vier Monaten liegt die SPD mit unverändert 19 Prozent wieder vor den Grünen, die um einen Punkt auf 18 Prozent nachgeben. Klar in Front liegen CDU/CSU mit unverändert 28 Prozent.



Die FDP erreicht erneut 8 Prozent, die sonstigen Parteien würden 6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (minus 1). Für die "Bild am Sonntag" hatte INSA 1.210 Personen im Zeitraum vom 26. bis zum 30. September befragt (TOM).

