Siemens Healthineers ISIN: DE000SHL1006 hat am Freitag unter hohen Umsätzen kräftig zugelegt. Angetrieben durch einen positiven Analystenkommentar gewann die Aktie 5,40 Prozent, der Schlusskurs lag bei 44,28 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt über 65,00 Euro. Wir haben in den RuMaS Trading-Tipps am 25. September für diesen Trade ein (erstes) Kursziel von 46,00 Euro genannt und wenn dieser Kurs erreicht wird, sehen wir weiter. ...

