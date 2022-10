Am Freitag hat Ströer ISIN: DE0007493991 mit einem Tagesgewinn von 4,99% den Sprung auf das Treppchen im MDAX geschafft. Unser Einstiegskurs wurde dabei überschritten, der Trading-Tipp ist angelaufen. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat gerade erst eine Kaufempfehlung mit Kursziel 65,00 Euro ausgesprochen, zudem wird am 03. Oktober ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. In einem halbwegs freundlichen Börsenumfeld sollten weitere Kursgewinne folgen. ...

