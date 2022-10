"Am Ende bleibt zu konstatieren: bloss ruhig Blut bewahren und bloss nicht auf kurzfristige Marktbewegungen aufspringen."Ja, wir alle machen uns so unsere Gedanken über den kommenden Winter. Vor allem jetzt, da der Herbst so plötzlich Einzug gehalten hat und die Temperaturen bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Winter vermitteln. Wenn der Winter so «extrem» wird wie der frisch zurückliegende Sommer, dann dürfte es tatsächlich gelinde gesagt etwas ungemütlich werden. Während sich die «Normalbürger»...

Den vollständigen Artikel lesen ...