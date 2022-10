Die Turboladersparte von ABB, ist definitiv nicht mehr Teil von ABB. Ab dem heutigen Montag wird Accelleron separat an der Schweizer Börse gehandelt.Zürich - Accelleron, die Turboladersparte von ABB, ist definitiv nicht mehr Teil von ABB. Ab dem heutigen Montag wird Accelleron separat an der Schweizer Börse gehandelt. Die Abspaltung von Accelleron sei abgeschlossen, teilte ABB am Montag im Vorfeld des ersten Börsentages von Accelleron mit. Wie bereits bekannt, erhalten die ABB-Aktionäre für je 20 gehaltene ABB-Aktien eine Accelleron-Aktien als...

Den vollständigen Artikel lesen ...