Der Tiefkühlbackwaren-Konzern Aryzta ist im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Juli) stärker gewachsen als erwartet.Zürich - Der Tiefkühlbackwarenkonzern Aryzta ist im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Juli) stärker gewachsen als erwartet. Erstmals seit mehreren Jahren ist das Unternehmen in einem Gesamtjahr wieder zurück auf dem Wachstumspfad. Allerdings war die Vergleichsbasis covidbedingt tief. Aryzta erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 1,76 Milliarden Euro, wie dem am Montag veröffentlichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...