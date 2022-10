Am 27. September hatten wir im Express-Service auf einen Short-Trade mit Scout24 ISIN: DE000A12DM80 hingewiesen. Die Überschrift des Beitrags lautete: "Scout24: Absturzgefahr!" Dieser Trade ist am Mittwoch zur Handelseröffnung auf Xetra angelaufen und mit dem Tagestief am Donnerstag bei 49,94 Euro lag der Gewinn mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat bereits bei über 31 Prozent. Am Freitag gab es eine Gegenwehr der Bullen, die bis 51,78 Euro reichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...