Am 13. Februar 2022 stimmten die Stimmberechtigten von Wetzikon ZH dem Verkauf der Aktienmehrheit der RIZ AG an Lumturo AG zu. Die Transaktion wurde am 30. September 2022 abgeschlossen.Zürich / Wetzikon - Am 13. Februar dieses Jahres stimmten die Stimmberechtigten von Wetzikon, ZH dem Verkauf der Aktienmehrheit der RIZ AG zu. Die Vertragsverhandlungen mit diversen Interessenten hatten in den letzten Monaten stattgefunden. Die Transaktion wurde am 30. September 2022 abgeschlossen, wobei alle Aktien (Management Buy-out) an die aktuelle Geschäftsleitung, bestehend aus Marcel Trüb...

