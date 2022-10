FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.10.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 8900 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS S&U PRICE TARGET TO 2180 (2660) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 998 (975) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2828 (2805) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 888 HOLDINGS PT TO 230 (296) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 940 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (600) PENCE - HSBC RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 130 (125) PENCE - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2008 (2052) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 650 (840) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS PENSIONBEE PRICE TARGET TO 140 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1230 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2000 (2480) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1340 (1460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4800 (4500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 81 (88) PENCE - PANMURE RAISES ENERGEAN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1527 (1107) PENCE - RBC CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5500 (6800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 565 (805) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1838 (1736) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 745 (720) PENCE - 'NEUTRAL'



