Partner eröffnen einen Pilotshop unter der neuen Marke Rewe ready im EnBW HyperNetz am Premiumstandort der EnBW in Bispingen (Niedersachsen) Es ist der erste REWE ready und ein Pilotprojekt. Während ihr Auto lädt, können die Fahrer*innen 24 Stunden am Tag schnelle Einkäufe erledigen. Foto © REWE ready im EnBW Möglich macht das ein vollautomatisierter...

Den vollständigen Artikel lesen ...