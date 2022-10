Die American Financial Group Inc. (ISIN: US0259321042, NYSE: AFG) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,63 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 12,5 Prozent (zuvor 0,56 US-Dollar). Nach Firmenangaben ist dies die 17. jährliche Erhöhung in Folge. Die Anhebung wurde bereits im August angekündigt. Auf das Jahr hochgerechnet kommen damit 2,52 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...