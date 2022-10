FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1530 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 275 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1440 PENCE - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 921 (998) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5200 (6450) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3850 (3650) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2050 (2300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AJ BELL TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 250 (220) PENCE - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 930 (800) P - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 120 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1230 (1160) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 142 (140) PENCE - RBC CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1025 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PENNON GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 975 (1050) PENCE - RBC RAISES SEVERN TRENT TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 2900 (2950) PENCE - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 940 (1140) PENCE - 'NEUTRAL'



