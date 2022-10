Hier ist, was du am Dienstag, den 4. Oktober wissen musst: Am frühen Dienstag dominieren weiterhin die Risikoströme die Finanzmärkte und der Dollar hat es schwer, Nachfrage zu finden. Der US-Dollar-Index notiert auf dem niedrigsten Stand seit über einer Woche und drückt in Richtung 111,00. Eurostat wird die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...