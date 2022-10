Der erste Abschnitt umfasste einen Solarpark mit 90 Megawatt, der im Mai ans Netz ging. Insgesamt sind die Installation von 300 Megawatt Photovoltaik im Energiepark Lausitz geplant.Der Energiepark Lausitz mit einen in mehreren Teilen realisierten Photovoltaik-Kraftwerk mit insgesamt 300 Megawatt Leistung ist eines der größten Projekte seiner Art und zugleich eine Art Sinnbild des Strukturwandels in der Niederlausitz. Innerhalb von fünf Monaten ist nun ein Solarpark mit rund 80 Megawatt verteilt auf 163.000 Solarmodule installiert worden, wie das EPC-Unternehmen GP Joule am Dienstag mitteilte. ...

