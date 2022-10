Der überregionale Anbieter von Photovoltaik-Anlagen, Speicher, Wärmepumpen und Ladesäulen will das Kapital für das Wachstum im B2B-Bereich nutzen. Zudem soll das Energy-as-a-Service-Geschäft aus- und eigene Handwerker-Teams aufgebaut werden.Wegatech und Gothaer sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Der Versicherungskonzern investiert zehn Millionen Euro an dem überregionalen Anbieter von Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern, Wärmepumpen und Ladesäulen. Er erhalte dafür Anteile an Wegatech und erhalte als strategischer Investor zwei Sitze im Beirat. Mit dem Investment von baue Gothaer ...

