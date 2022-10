Der Leitindex geht um 2,92 Prozent im Plus auf dem Tageshoch von 10'590,92 Punkten aus dem Handel.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Erholungsbewegung nach den Tiefstwerten der Vorwoche deutlich beschleunigt. Der Leitindex SMI eröffnete bereits klar im Plus und baute seine Gewinne im Tagesverlauf im Einklang mit weiteren wichtigen Börsenplätzen kontinuierlich aus. Wer auf weiter fallende Kurse spekuliert habe, sei nun klar auf dem falschen Fuss erwischt worden und habe in...

