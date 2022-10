Der EuroStoxx50 steigt auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen und schloss mit einem Plus von 4,26 Prozent bei 3484,48 Punkten auf seinem Tageshoch.Paris / London - Die Erholung an Europas wichtigsten Aktienmärkten hat am Dienstag im Schlepptau der starken Wall Street deutlich an Schwung gewonnen. «Die Hoffnung der Anleger auf eine sanfte Landung der Wirtschaft lebt wieder auf und sie fusst darauf, dass die Zentralbanken in der ganzen Welt das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zumindest drosseln oder sie am Ende ganz beenden»...

