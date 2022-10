Bisher war es doch immer so, dass sich der Rohstoffpreis bei Pressobst daran orientiert hat, ob ein starkes Produktionsjahr war und wie groß das Angebot im Herbst ist. Wenn eine durchschnittliche Industrieobst-Ernte ins Haus stand, auch dann haben es Keltereien geschafft, die bisherigen Preise in den Boden zu rammen. Sie haben, wie am Beispiel des Bio-Industrieobstmarktes 2021 im Süden...

Den vollständigen Artikel lesen ...