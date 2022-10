Das Biochemie-Unternehmen ist bei der Suche nach einem neuen Standort in der Schweiz fündig geworden. Die dritte Fabrikationsstätte soll in der Gemeinde Eiken im Kanton Aargau entstehen.Bubendorf - Das Biochemie-Unternehmen Bachem ist bei der Suche nach einem neuen Standort in der Schweiz fündig geworden. Die dritte Fabrikationsstätte soll im Sisslerfeld in der Gemeinde Eiken im Kanton Aargau entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das erworbene Areal biete Raum für weitere Ausbauschritte und damit zur Schaffung von insgesamt bis zu 3000 Arbeitsplätzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...