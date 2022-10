Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch in der Eröffnungsphase moderat nach. Damit kommt es nach dem massiven Gewinn des Leitindex SMI vom Vortag zu Gewinnmitnahmen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch in der Eröffnungsphase moderat nach. Damit kommt es nach dem massiven Gewinn des Leitindex SMI von beinahe 3 Prozent vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Seit vergangenem Dienstag hätten sich hierzulande fünf Gewinntage kumuliert, heisst es in Marktkreisen. Diese müssten nun vorerst konsolidiert werden. Ob der Boden beim Jahrestief von 10'015 Punkten...

